Interviste: parla Borri. "Partita equlibrata. Dobbiamo accettare il verdetto finale»

Partita equilibrata. Tutte e due le formazioni hanno dato l’impressione di poter segnare il gol decisivo. Ci è riuscito il Siena, nel finale, e da parte nostra occorre accettare il verdetto e pensare al campionato". Parola di capitano. Federico Borri, faro di retroguardia del Poggibonsi, dà questo giudizio sulla sfida dell’Artemio Franchi in sala stampa, nel momento in cui i tifosi dei Leoni, nel complesso soddisfatti della prestazione del team di Barontini, lasciano il settore dello stadio riservato agli ospiti.

"Nonostante le difficoltà conosciute all’inizio della gara - spiega Borri - siamo stati bravi a reagire e a ottenere il vantaggio. E a riportarci all’offensiva nella ripresa, dopo aver subìto il pari. Da dentro il rettangolo, ripeto, si è avuta la sensazione di un confronto fra compagini capaci di equivalersi".

Lo stato d’animo in chiave campionato per il Poggibonsi? "Personalmente, sono sempre stato fiducioso - risponde Federico Borri - nei valori e nelle qualità di questo gruppo. Quindi la prova di Coppa Italia, al di là del verdetto negativo, rappresenta una conferma dell’ottimismo che mi accompagna per questa nuova avventura. Chiaramente sappiamo di essere all’inizio di un percorso. Ci saranno anche momenti difficili da affrontare".

L’ultima riflessione di Borri, prima dei saluti ai cronisti, è legata proprio all’avvio della Serie D 2025-2026: "Il calendario non si annuncia agevole per i nostri colori, in quanto dovremo misurarci con le migliori del girone nelle prime otto-nove giornate. Cercheremo di offrire il meglio, tutti insieme, per tenere a distanza le insidie".

Si comincia dunque dal viaggio del 7 settembre a Terranuova Bracciolini, primo ostacolo per il Poggibonsi in un torneo ormai alle porte nel raggruppamento della lettera E tosco-umbro.

Paolo Bartalini