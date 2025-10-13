Interviste: parla Federico Vari. "Menghi è stato bravo a mettere la palla, io a finalizzare. L’apprezzamento del pubblico e della piazza è un sogno»

Lo ha voluto mister Bellazzini, in bianconero, dopo averlo allenato l’anno scorso al Ghiviborgo. I tifosi della Robur si stanno accorgendo, partita dopo partita, perché: Federico Vari è una spina nel fianco per ogni avversario, ha un motore inesauribile, regala assist e segna. Ieri ha firmato la sua seconda rete in campionato. "Ammetto di essere stato anche un po’ fortunato – sorride l’esterno, ripercorrendo l’azione –: Menghi è stato bravo a mettere la palla dietro, io a finalizzare. Il lavoro degli attaccanti, per noi è fondamentale: Matteo ha vestito oggi la sua prima maglia titolare in campionato, gli faccio un plauso perché mi ha messo una palla perfetta e lotta come pochi. Niccolò ha messo in campo tutta la sua esperienza: spero il suo infortunio non sia nulla di grave, è fondamentale ed è un esempio da seguire". "L’affetto dei tifosi – aggiunge –? Che mi fa piacere è dir poco, non me lo sarei mai aspettato: sono arrivato in punta di piedi, l’apprezzamento di questo pubblico, di questa piazza, è un sogno". Quindi l’analisi dell’incontro. "Il Cannara si è dimostrato avversario vivo, forte, cattivo – le parole di Vari –, tosto, sul pezzo. Gli faccio i complimenti. Inizialmente non siamo stati bravi a capire la partita, poi è uscita la nostra qualità, l’abbiamo sbloccata e messa in discesa". In quella prima mezz’ora, è sembrato infatti che il Siena faticasse a prendere le misure agli umbri. "In allenamento proviamo delle cose – spiega Vari –, ma può succedere che gli avversai cambino sistema, anzi, capita spesso contro di noi. Quindi dobbiamo adattarci a ciò cosa fanno gli altri. L’importante è riuscire a tenere in equilibrio il risultato, una volta sbloccato, ci sono più spazi e possiamo far male". "Il primato – chiude il bianconero –? Ci sono tante squadre attrezzate nel girone, dobbiamo andare avanti di partita in partita".

A.G.