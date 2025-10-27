Interviste: parla Francesco Noccioli. "Il gol? Palla messa forte verso la porta. E’ andata bene. Lanciato un segnale forte: squadra e gruppo ci sono»

Ha agguantato il pareggio letteralmente all’ultimo secondo, il Siena. Un gol fortunoso, in cui l’attaccante bianconero, Francesco Noccioli, ha messo lo zampino. "L’idea era di mettere una palla forte verso la porta, che sarebbe potuta entrare o che poteva essere spizzata – ha commentato –. Fortunatamente è andata bene. Se la rete fosse arrivata prima, magari potevamo pure ribaltarla". "Credo che alla fine il pareggio sia un risultato giusto – ha aggiunto –, loro hanno fatto gol nell’unica occasione che hanno avuto nel primo tempo eppure questo è un campo in cui in tanti faranno fatica a uscire con dei punti. Per come giochiamo, se riusciamo a tenere in equilibrio la prima frazione, nella ripresa gli spazi si aprono e creiamo di più. Nonostante lo svantaggio, anche stavolta, nel secondo tempo, siamo venuti fuori e siamo andati sopra le difficoltà del primo. Si è forse vista meno la nostra intensità, ma avevamo davanti un’avversaria molto giovane. E, comunque, pareggiando al 97’ abbiamo lanciato un segnale forte. Abbiamo dimostrato che il gruppo c’è, che la squadra c’è". Come si dice, tre indizi fanno una prova. "Aver trovato gol ancora all’ultimo, come ci è capitato contro il Follonica Gavorrano e contro il Sansepolcro, no, non è un caso" ha detto Noccioli. Una rete sfortunata, quella che ha regalato invece l’1-0 al Ghiviborgo. "Chiediamo tanto ai portieri dietro, un errore ci può stare assolutamente. Mattia ci ha aiutato nelle partite precedenti, uno sbaglio può capitare". L’attaccante ha cambiato posizione a gara in corso. "Sono partito come falso nove, un po’ più basso, poi sono passato al ruolo in cui mi trovo meglio ed è per questo, probabilmente, che sono salito di giri". La Robur adesso è attesa da un tour de force. "Diciamo che è iniziato oggi – ha chiuso il bianconero –… Siamo curiosi di affrontare squadre importanti, siamo pronti".

A.G.