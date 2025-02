Interviste: parla il capitano Tommaso Bianchi. "Una volta passati in vantaggio dovevano gestire meglio. Purtroppo la loro reazione immediata ci ha buttato giù»

Un rientro molto amaro, per Tommaso Bianchi (nella foto sullo sfondo). "Il Livorno ha dimostrato di essere una squadra fortissima, fuori categoria – ha commentato il capitano della Robur –, già dall’inizio dell’anno. Ci dispiace: eravamo riusciti a passare in vantaggio, potevamo gestire meglio. Ma la loro reazione immediata ci ha buttato giù. Eppure, nella difficoltà, potevamo sicuramente fare meglio in alcune rifiniture, giocando loro uno contro uno". In ogni caso il Livorno ha dimostrato di essere nettamente superiore. Al Siena, a qualunque altra avversaria. "Sono primi con 15 punti, un motivo ci sarà – ha sottolineato il centrocampista –, basti guardare alle sostituzioni: esce Regoli ed entra Russo, Gucci parte dalla panchina. Quella di Indiani è una squadra fortissima per la categoria e in questo momento viaggia anche sulle ali dell’entusiasmo. Noi, ripeto potevamo sfruttare meglio le seconde palle che ci sono capitate nel primo tempo e anche nel secondo: gli amaranto vanno in avanti in tanti, ma lasciano qualcosa dietro".

La Robur è adesso attesa da un altro derby: sarà importante archiviare la sconfitta, per non rischiare come successo nel girone di andata. "Al Franchi, contro il Livorno, fu la prima sconfitta dopo un anno e mezzo – ha ricordato il capitano –. L’abbiamo accusata, ma sappiamo di non dover ripetere lo stesso errore. Sappiamo qual è il nostro obiettivo, vogliamo rientrare nei play off, nella miglior posizione possibile. Dobbiamo ricaricare le batterie e cercare di fare il meglio possibile nelle prossime, difficili, partite che ci aspettano".

Bianchi è tornato in campo dopo un lungo stop. "Sono stato fuori tre settimane e, anche se fisicamente ho retto bene non potevo essere brillante – ha chiuso –. Avrei voluto dare di più, ci tenevo e ci tenevamo a questa partita. Purtroppo è andata male". A.G.