Interviste: parla il tecnico Barontini. "Ho creduto di poter fare il colpaccio»

"Il risultato ci penalizza ma il Poggibonsi, nonostante la sconfitta non mi è dispiaciuto". Sono le prime parole pronunciate nel dopo partita da Federico Barontini, tecnico dei giallorossi che con la sconfitta di ieri subita dal Foligno, classifica comincia davvero ad essere preoccupante. "La classifica non è certo confortante ma il Poggibonsi per più di un’ ora non mi è dispiaciuto. Da non dimenticare che nella circostanza – ha aggiunto il tecnico toscano –, il Poggibonsi con una grossa reazione era riusciti a riequilibrare le sorti della partita e con alcune ripartenze ci siamo affacciati in più di una circostanza vicino alla retroguardia del Foligno. Momenti in cui – ha continuato Barontini – ho creduto che la mia squadra poteva provare a fare il colpaccio e portare a casa un punto che sarebbe stato d’oro. Dico questo perchè anche con il Prato eravamo riusciti a fornire una prestazione incoraggiante, segnali che lasciavano bel sperare. Non ci siamo riusciti causa un paio di disattenzioni ma anche soprattutto perché di fronte c’era una squadra il Foligno che quando nel finale ha affondato il piede sull’acceleratore ci ha puniti, anche se a mio giudizio in maniera fin troppo pesante".