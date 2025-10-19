Interviste: parla mister Birindelli. "Io vedo il bicchiere mezzo pieno per diversi fattori»

La Pianese esce dal confronto con il Bra con la consapevolezza di aver disputato una prestazione intensa e di carattere. Il punteggio finale lascia un pizzico di rammarico per le occasioni non concretizzate, ma conferma la crescita del gruppo guidato da mister Birindelli, il quale nel post-partita ha sottolineato l’atteggiamento positivo e la mentalità della squadra: "Io vedo il bicchiere mezzo pieno per diversi fattori. In primis – esordisce il tecnico bianconero – è che di fronte avevamo una squadra che l’anno scorso ha vinto il campionato di Serie D e ha un impianto di gioco collaudato. Ho visto le precedenti partite del Bra e non meritava di perdere, e anche oggi è venuta a fare la sua partita". "Noi – ha proseguito – abbiamo bisogno di recuperare un po’ di energie, perché tanti elementi hanno giocato quasi tutte le partite dall’inizio del campionato, e dare fiato a chi fino adesso ha fatto un lavoro straordinario; questi ragazzi vanno solo che elogiati. Posso capire la delusione, ma noi bisogna essere lucidi nell’analizzare la situazione. A volte partite come questa rischi di perderle, quindi è un punto guadagnato". "Siamo stati forse un po’ ingenui – ha continuato nella sua analisi – nel prendere i due gol dopo essere stati in vantaggio. Abbiamo perso compattezza e le distanze tra i reparti, ma siamo stati bravi nel riprenderla. I meriti ci sono, come ci sono dei demeriti e delle situazioni che vanno migliorate, ma questo lo sappiamo. Già da lunedì riprenderemo il nostro percorso nel lavoro quotidiano per migliorare quelle situazioni di campo su cui stiamo facendo un po’ più di fatica. C’è bisogno di ritrovare un pochino di brio, quello che ci è mancato sia a Guidonia che oggi", ha poi concluso mister Birindelli.