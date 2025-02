Interviste: parla mister Formisano. "C’è tanto orgoglio per questa vittoria e abbiamo sprecato due grandi occasioni. Dimostrato di meritare la categoria»

Quarantuno punti non significano ancora salvezza matematica, ma le zebrette possono già mettere le bottiglie in frigo. Con il successo sul Milan Futuro, a firma Mignani, la pratica è praticamente chiusa. "C’è tanto orgoglio – ha detto il tecnico bianconero, Alessandro Formisano al triplice fischio –: sapevamo di dover cavalcare l’onda di questo momento magico e di dover vincere questa gara per mettere quello che potrebbe essere il mattone definitivo. Per noi (la salvezza ndr) sarebbe un trionfo, un miracolo sportivo. È la prima volta che la Pianese può mantenere questa categoria, che si merita perché è una società professionista in tutto. Ancora dobbiamo crescere, ma se questa è la strada i presupposti ci sono tutti".

Il tecnico ha quindi analizzato la partita. "Abbiamo sprecato almeno due occasioni clamorose – le sue parole –, ma dobbiamo renderci conto della forza dell’avversario che avevamo davanti: forse i risultati, dal punto di vista collettivo, non stanno dando valore al percorso del Milan Futuro, ma nell’organico rossonero ci sono giocatori impressionanti dal punto di vista tecnico e fisico. È giusto soffrire in partite come questa". Sofferenza, ovvero tenacia, carattere. "Ai ragazzi avevo chiesto una sola cosa – ha sottolineato Formisano –: di non dimenticarsi da dove siamo partiti. E che l’unico modo per continuare a sognare è quello di non sentirsi mai più forti degli altri e mai arrivati. Quando soffri in questo modo, la vittoria vale triplo. Quindi dico: menomale abbiamo sofferto, perché la squadra da diverse partite ha dimostrato di saper stare in questa categoria". "Se sai sporcarti, la partita la porti a casa" ha chiuso il mister della Pianese.