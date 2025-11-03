Interviste: parla mister Venturi. "La nostra prestazione è stata ottima e in fondo abbiamo sofferto il giusto. Bella partita, al netto dell’arbitraggio...»

"Al netto delle decisioni arbitrali è stata una partita bella, anche per i tifosi, di livello più alto rispetto alla categoria, dal punto di vista fisico, tecnico e tattico". Inizia così, nella sua analisi, l’allenatore del Prato, Simone Venturi (nella foto). "Sul gol annullato a Rossetti, il guardalinee ha visto che la palla era uscita da 60 metri – spiega –… Se la rete fosse stata convalidata avremmo visto un’altra partita. Il fallo su Rinaldini era fuori area, ma c’era: l’assistente ha invece detto che si era buttato… Probabilmente è stato distratto dalla bellezza della curva del Prato".

"Abbiamo centrato un’ottima prestazione – prosegue il mister –, abbiamo sofferto il giusto contro una squadra che crea tantissimo. Li abbiamo messi in difficoltà: alla vigilia della gara avevo dichiarato che avremmo affrontato la squadra, al momento, più forte del girone, il campo lo ha confermato".

Per il Prato, al Franchi, è arrivato il primo pareggio. "Il frutto del lavoro – commenta Venturi –. Oggi, rispetto alle precedenti partite, abbiamo commesso meno errori a livello difensivo, siamo stati solidi e questo ha dato coraggio a tutta la squadra". Venturi, per affrontare la Robur, ha cambiato sistema. "Dal punto di vista tattico abbiamo compiuto un passo in avanti – dice –. Abbiamo alternato momenti di attesa ad altri di pressione uomo su uomo. Abbiamo creato diversi presupposti e abbiamo concesso un paio di occasioni per nostri errori a livello tecnico". Ha sorpreso l’assenza di Gioè. "In settimana ha accusato un dolore alla schiena che si è riacutizzato durante il riscaldamento – svela il tecnico –. E’ stata una settimana difficile: quasi tutta la rosa ha avuto attacchi gastroenterici. Risaliti, sabato, aveva la febbre a 38". Sul campionato. "Il Grosseto è la squadra più attrezzata – chiude –, sotto ci sono 3-4 squadre, tra cui il Siena e anche noi, se continueremo a crescere".

A.G.