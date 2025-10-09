Interviste: parla Valerio Loconte. "Amarezza, ma hanno deciso gli episodi. Ho trovato un gruppo giovane e valido che mi ha permesso di ambientarmi subito»

Tra gli uomini a cui mister Bellazzini ha dato fiducia ieri a Orvieto, il giovane Valerio Loconte, classe 2006, arrivato al Siena dalla Primavera della Ternana: per lui la prima esperienza nel calcio dei grandi. "Rimane l’amaro in bocca per il risultato e quindi per l’uscita dalla Coppa Italia – ha commentato a caldo il bianconero –, ma la partita è stata determinata da qualche episodio: abbiamo controllato la gara, con quel nostro gioco che ci ha portato avanti finora". Il dispiacere, nello spogliatoio della Robur è tangibile, ma i ragazzi di Bellazzini sanno di doverlo mettere subito da parte: domenica sono attesi da un’altra sfida, di campionato, da vincere. "E’ normale essere arrabbiati, chi non lo sarebbe dopo una partita persa – ha affermato Loconte –, ma il mister ci ha parlato, ci ha detto che dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino a oggi. Ed è così che dovremo affrontare i prossimi giorni, cercando di correggere gli errori commessi". Emozioni contrastanti, quelle del centrocampista. "Non posso essere contento al cento per cento – ha dichiarato –, perché siamo usciti dal campo sconfitti, ma il giocare dà fiducia per il futuro. Quando il mister ti chiama in causa devi sempre farti trovare pronto". "A Siena mi sto trovando benissimo – ha aggiunto –, anche grazie ai compagni che mi hanno permesso di ambientarmi subito nel calcio dei grandi. Siamo un gruppo giovane, ma di valore". Trequartista, in bianconero, Bellazzini lo sta impiegando da esterno alto. "Un ruolo che ho coperto l’anno scorso e che richiede capacità di gestire i momenti – ha chiuso Loconte –: devi sapere quando puntare, quando ricominciare. Il mister mi ha dato le soluzioni per fare bene. Il dribbing? Forse mi viene troppe volte…".

A.G.