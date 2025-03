Interviste. Ruggiero contento: "Sono soddisfatto della mia prova»

Alla seconda maglia titolare, dopo quella indossata a Livorno, Mattia Ruggiero ha tirato fuori le unghie. "Sono contento della mia prestazione, ma soprattutto di quella della squadra – ha commentato il bianconero nel post gara –. Era importante vincere, visti anche gli altri risultati, in particolare la sconfitta del Grosseto. Il nostro obiettivo è conquistare il secondo posto".

"All’ardenza è stata più dura – ha aggiunto –, non abbiamo espresso il nostro gioco, a differenza di oggi: al di là dell’aspetto tattico siamo stati sul pezzo, ci abbiamo messo cattiveria, anche nel secondo tempo, in cui eravamo stanchi; il campo era molto pesante. A fare la differenza credo siano state la testa e la forza del gruppo".

A negare la gioia della prima rete stagionale a Ruggiero, il palo. "Sono stato un po’ sfortunato – ha sorriso –, l’ho chiusa con un mezzo assist. Il gol per un attaccante, un trequartista, è la cosa più importante e spero che arrivi. Ma, visto che oggi contano molto i numeri, spero di realizzare anche qualche assist".

"Il mister dice che posso dare di più – ha poi chiuso –? Io in allenamento do sempre il massimo, per il bene della squadra". A.G.