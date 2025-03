Interviste. Rugi: "Bravi tutti» Mocarelli: "Qualità e grande carattere»

E’ festa in casa Colligiana dopo il successo interno contro lo Scandicci. Tutto l’ambiente è particolarmente orgoglioso della prestazione messa in campo dal gruppo, come dimostrano le parole del presidente biancorosso Massimo Rugi: "Devo fare veramente i complimenti ai giocatori, oggi se li meritano tutti. Certo, Lunghi ha fatto un gol spettacolare, ma le parole positive vanno spese per l’intera squadra, è stata una vittoria di gruppo, di quelle che ti riconciliano con il calcio. Onore comunque allo Scandicci, che ha dimostrato di essere un’ottima squadra". Sulla stessa linea anche il tecnico Francesco Mocarelli: "Loro sono stati molto bravi, noi ancora di più. Abbiamo messo in campo una prestazione di qualità e carattere. E’ comunque presto per dire che il campionato è riaperto: godiamoci questa giornata, poi inizieremo a preparare la prossima partita contro il Mazzola, che sarà altrettanto difficile".