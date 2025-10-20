Interviste. "Sono soddisfatto. Ma piedi per terra»

A fine gara non ha nascosto la grande soddisfazione per il successo il tecnico del Grosseto, Paolo Indiani, che comunque ha di fatto invitato tutti a mantenere i piedi ben saldi a terra.

"Sapevamo che questa partita ad Orvieto sarebbe stata quanto mai insidiosa ed il campo di gioco lo ha confermato, visto che abbiamo affrontato una formazione di assoluto valore e che darà fastidio a tutti, non solo in casa. Questa è quindi una vittoria molto importante – ha detto – ed anche se è il risultato è stato dio misura, avremmo potuto segnare altre reti. Il campionato è lungo e molto difficile, pertanto bisogna essere cauti e continuare a lavorare come stiamo facendo. Siamo chiaramente molto contenti e ci godiamo questa classifica e del resto tutti noi credevamo e volevamo questa vittoria, anche se sapevamo quanto sarebbe stata difficile la gara. In campo comunque si è visto lo spirito giusto e la voglia di chi non si accontenta. Volevamo dimostrare di avere la giusta continuità ed anche perché ci alleniamo molto bene e questa vittoria è stato un bel segnale. Giocare contro questa Orvietana non era facile ed ora andiamo avanti per la nostra strada. Siamo consapevoli che ci sono altre squadre attrezzate nel nostro girone e ogni partita presenta difficoltà e siamo pronti a giocarcela con tutti".