Interviste. Trillini: "Sono molto contento. Spero di ripetermi domenica»

Stefano Trillini, autore di 10 punti con ben 5 muri, è stato votato mvp di gara1: "Sono molto contento, spero di ripetermi già domenica – ha commentato il centrale biancoblù, che poi ha aggiunto – abbiamo vinto contro una squadra fortissima. Era importante iniziare bene la serie in casa, abbiamo approcciato benissimo, nel primo set li abbiamo messi sotto, nel secondo loro sono saliti ma noi siamo stati bravi a portarlo a casa, nel terzo forse c’è stato un po’ di calo nostro, qualche errore di troppo, ma abbiamo iniziato molto bene il quarto, con dei buoni turni di battuta, prendere un ampio vantaggio e portarlo alla fine. Sapevamo che contro di loro era importante servire bene, tenerli staccati da rete, ci siamo riusciti". Correttivi da fare in vista di gara 2? "C’è poco tempo prima di gara 2, il coach saprà indicarci le cose da fare in vista di domenica – ha sottolineato Trillini –. Se facciamo un’altra partita di questo livello credo possa andare bene".

L’unica cosa da evitare è il calo del terzo set, quando dal +5 che sembrava chiudere i giochi Porto Viro ha saputo orchestrare la rimonta: "Sì, c’è stato un calo nostro, che in teoria non deve succedere, ma che può capitare contro squadre come loro che sono forti, giocano bene, anche se il punteggio di alcuni set non lo dimostra. I playoff sono così, la cosa importante è ottenere la vittoria, poi se prendi un break durante la gara lo puoi accettare". Tra due giorni, a Porto Viro, con l’obiettivo di chiudere subito il discorso: "Chiaramente sì – ha concluso Trillini –, meglio chiuderla domenica, ma se non ci riusciamo non sarà un problema, torneremo qua per giocare gara 3".