Inutile prodezza di rossi che ha parato un rigore. Secondo schiaffo di fila per il Fabbrico. A Formigine è punito da bomber Napoli

REAL FORMIGINE 2 FABBRICO 1

REAL FORMIGINE: Manfredini, Stella, Guerri, Paglia, Davoli, Valcavi (28’st Marverti), Depietri (16’st Waddi), Arati, Ferrara (18’s Napoli), Mininno (41’st Cristiani), Sighinolfi (43’st Roncaglia). A disp.: Rosa, Jakey, Sejderaj, Guastalli. All.: Mezzetti

FABBRICO: Rossi, Malavolti, Sabattini (19’st Nocerino), Tamagnini, Scappi, Budriesi, Pedrazzoli, Koni (22’st Minelli), Martina, Lari (43’st Macchiavelli), Montuoro (28’st Gibertoni). A disp.: Salati, Andolina, Ongarini, Marchini, Genova. All.: Galantini

Arbitro: Palombo di Ravenna

Reti: Mininno (R) al 17’pt, Martina (F) al 20’pt, Napoli (R) al 31’st.

Note: Rossi (F) para un rigore al 42’st a Napoli.

Seconda sconfitta consecutiva per il Fabbrico, la terza nelle ultime quattro partite. Il bottino dopo cinque turni resta di 4 punti: davvero presto per fare discorsi di classifica, ma per capirci siamo in zona playout.

Sul campo dei modenesi inizia in salita la gara, col vantaggio di Mininno dopo soli 17 minuti. Reazione immediata, però, dei ragazzi di Maurizio Galantini che trovano il pari soltanto tre giri d’orologio dopo con Martina. Nella ripresa una vecchia conoscenza della nostra provincia, il bomber classe ’88 Alessandro Napoli, subentra e trova la rete ad un quarto d’ora dal termine. L’ex Rolo, tra le altre, sfiora anche il bis al minuto 87 facendosi ipnotizzare dal dischetto da un bravo Rossi che para così il rigore dell’esperto puntero. Il Fabbrico nel prossimo turno ospiterà la Fidentina/Borgo San Donnino, che ieri ha battuto per 3-0 il fanalino di coda Salsomaggiore, e ora ha 7 punti, tre in più del Fabbrico, appunto, che dopo due kappaò consecutivi vorrà tornare a fare punti, soprattutto considerando che giocherà in casa.