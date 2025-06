Invictasauro, premio per i giovani valorizzati. E adesso iniziano gli ’Open day’ in campo

L’Invictasauro ed i giovani. Un binomio inscindibile e proficuo. La società del presidente Brogelli infatti ha ottenuto l’ennesima conferma della bontà del proprio progetto finalizzato ai giovani e la Federazione ha comunicato che la società grossetana si è classificata al primo posto per il progetto di valorizzazione dei giovani calciatori nel girone B di Promozione e al secondo posto in tutta la competizione regionale.

Un risultato prestigioso ma non solo, visto come la società ha ottenuto anche un premio in denaro di settemila euro per essersi qualificata al primo posto in questa speciale graduatoria del proprio girone di Promozione.

Intanto la società ha previsto di aprire le porte con gli open day per i più piccoli i primi di luglio.

Ci saranno open day riservati a tutti i bambini nati dal 2012 al 2019 organizzati dall’Invictasauro per il giorno 1 luglio dalle 17.30 alle 19 per le categoria Giovanissimi (2012), Esordienti (2013-2014) e Pulcini (2015-2016).

Il giorno dopo invece open day sempre al solito orario invece dedicato alle categoria Primi calci e Piccoli Amici per i nati dal 2017 al 2019.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi a Fabio (328.9042899).

Inoltre la società ha deciso di organizzare per tutto il mese di luglio delle lezioni di tecnica individuale private e di gruppo per tutte le età.