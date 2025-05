Inzaghi guida il Pisa alla promozione in Serie A con due turni di anticipo

SEMPER 8 I suoi compagni avvertono la delicatezza della gara, non approcciano la gara con la solita furia agonistica, e servono i suoi riflessi per restare in scia agli avversari.

CANESTRELLI 8 Dopo un avvio un po’ balbettante, si rimette sui binari giusti e chiude la sfida in crescendo.

BONFANTI 8 Gas aperto a martello per tramutarsi in mezzala aggiunta nel forcing prodotto nel secondo tempo.

ARENA 8 Dà ulteriore brio e imprevedibilità alla manovra quando tutta la squadra triplica gli sforzi per raggiungere il pareggio.

TOURÉ 8 Stantuffa a testa bassa ogni volta che il pallone arriva tra i suoi piedi, senza alcun timore reverenziale nei confronti di un cliente scomodo come Dorval.

MORUTAN 8 La squadra lo cerca sistematicamente quando entra in campo e si piazza sul centrodestra del fronte offensivo nerazzurro.

ABILDGAARD 8 Lotta a spada tratta in lungo e in largo fino all’intervallo.

PICCININI 8 Elettricità allo stato puro, la stessa che stiamo vivendo dal fischio finale al "San Nicola".

SERNICOLA 8 Qualità ed enorme professionalità dal suo arrivo in nerazzurro fino alla promozione in Serie A.

ANGORI 8 Dalla Serie C all’Under 21 azzurra, transitando per un campionato di B, il primo in carriera, da assoluto mattatore.

TRAMONI 8 Si carica tutti i compagni sulle spalle con la consapevolezza di esserne divenuto il leader tecnico.

MOREO 8 Argento vivo e petto in fuori ogni volta che la squadra lo cerca per proteggere il pallone e tramutarlo in azioni offensive.

MEISTER 8 È costantemente nel vivo del gioco fino all’intervallo: la rete col Frosinone gli ha messo le ali ai piedi.

LIND 8 Il "rinoceronte" nel giro di poche settimane si è tatuato il nerazzurro sulla pelle e lo dimostra anche nel pomeriggio pugliese, quando combatte in ogni centimetro del campo.

INZAGHI 10 Un visionario, un capopolo nato, un leader dalle qualità umane e morali di uno spessore da far venire i brividi per l’emozione. Nella promozione in Serie A raggiunta con due turni di anticipo c’è la firma a caratteri cubitali di Superpippo, che ha compreso fin dai primi giorni all’ombra della Torre che i valori esaltati dalla gente pisana sono uguali ai suoi: amore e passione per il calcio e per tutte le gioie che sa trasmettere, anche passando attraverso ostacoli e scivoloni dai quali rialzarsi con ancora più determinazione.

Andrea Martino