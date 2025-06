Ironman Giannoni conquista i mondiali

Giuseppe Giannoni di Camaiore si qualifica ai Campionati Mondiali Ironman 2025. Il 14 settembre prossimo, a Nizza, nella categoria 45/49 l’ atleta gareggerà per il titolo mondiale. Una scommessa con un amico quattro anni fa e il sogno si avvicina. Completato dunque il quinto ‘Ironman’ in tre anni: Giannoni ha iniziato l’avventura con la promessa all’amico e collega bagnino Emiliano Favilla del bagno Venusta 2. Sportivi entrambi e grandi amici: da qui la passione è cresciuta e l’atleta ha iniziato ad alzare sempre di più l’asticella. Il suo sogno sarebbe la qualifica al mondiale alle Hawaii di Kona: “ Il percorso è ancora lungo, ma tutto procede bene ed ogni gara è stata un insegnamento e un passo in avanti” dice Giannoni. La cosa straordinaria è il numero raggiunto di ben cinque gare in pochi anni, alcune preparate proprio in piena stagione di lavoro di bagnino. “ Domenica scorsa a Nantes ha impiegato 9 ore e 35 minuti per la gara conquistando l’agognata qualifica. “Ma quando la passione è grande, nulla ci può fermare - aggiunge Giannoni - alcuni intoppi ovviamente si incontrano ma si prosegue. In questo percorso ho conosciuto grandi persone e tutte, tante che non mi sarei aspettato, mi hanno invitato e dimostrato vera stima e rispetto: sono felice di essere riuscito a trasmettere il mio entusiasmo. Anche i miei colleghi bagnini mi danno sempre la giusta carica. Oltre a ringraziare in primis le mie sorelle e la mia compagna, vorrei rinnovare i ringraziamenti a Norberto Pardini, il mio coach Alberto Fazio, Ermanno Basili e i proprietari del Bagno Doge”.

Isabella Piaceri