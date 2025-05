Iscrizioni aperte per i Granata Camp "Massimo Telloli" a Molveno e Codigoro

Sono aperte le iscrizioni per due momenti di formazione calcistica e sportiva dalla Nuova Unione Sportiva Codigorese, che propone i Granata Camp "Massimo Telloli", uno a Molveno e l’altro a Codigoro. Si tratta del soggiorno di una settimana, il primo Camp sulle Alpi trentine, che comincerà da domenica 22 a venerdì 27 giugno a Molveno e l’altro a Codigoro. Le Dolomiti di Brenta sono i luoghi ideali per i camp sportivi ed i ritiri di squadre di calcio, grazie al campo da calcio regolamentare ed un campo da calcetto in fondo sintetico posto ai piedi delle Dolomiti del Brenta.

Quello a Codigoro comincia il 30 giugno fino a venerdì 4 luglio. Possono partecipare al massimo 45 ragazzi da tutto il Delta e l’età minima è consentita da coloro che sono nati nel 2016. Il Camp a Molveno costa 600 euro e il prezzo comprende uno zaino, due kit allenamento uno tempo libero, pernottamento in hotel con pensione completa, piscina, assicurazione e viaggio in pullman, mentre quello a Codigoro costa 310 euro e ai partecipanti viene dato uno zaino, due kit allenamento, uno del tempo libero, pranzo, piscina e assicurazione e si parte tutte le mattine dal campo sportivo comunale della Nus Codigorese.

Per informazioni si può contattare Lamberto al numero 333.2910908 oppure Simone al numero 347.4880339. Se si vogliono vivere le due settimane assieme, quella di Molveno e di Codigoro, il costo complessivo sarebbe di 910 euro, ma c’è la possibilità di avere uno sconto, per venire incontro alle famiglie che vogliono partecipare ad entrambi gli appuntamenti, spendendo 780 euro.

Le schede di iscrizione, reperibili in tanti luoghi di ritrovo, devono essere consegnate entro il 24 maggio tutti i giorni al campo sportivo, dalle 18 alle 19, della Codigorese in via Morandi, 13.

