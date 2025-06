Iscrizioni. Il 10 luglio lo stop

Con diverse società (si parla di ben otto club) a rischio, si sta avvicinando la data entro cui dovrà essere presentata la domanda di iscrizione alla Serie D 2025/2026. La procedura sarà attiva da venerdì prossimo, 4 luglio, a giovedì 10, alle 17 (termine perentorio). I ricorsi, in caso di esito negativo del controllo della Covisod andranno presentati entro lunedì 21 alle 14). Per partecipare al campionato le società dovranno rispondere economicamente a diverse voci tra cui la tassa associativa di 300 euro; i diritti d’iscrizione di 16mila euro; i diritti d’iscrizione al campionato nazionale Under 19, pari a 2.000 euro; l’acconto spese di 3.200 euro; l’assicurazione ai tesserati, con l’importo calcolato automaticamente in base al numero dei tesserati al 30 giugno e visualizzato nella procedura online. Senza dimenticare la fideiussione a prima richiesta con scadenza venerdì 11 dal valore di 31mial euro (le società già in organico nella stagione precedente possono prorogare una fideiussione già giacente). I diversi club dovranno allegare anche molti documenti tra cui: dati societari, organigramma, dichiarazione di disponibilità del campo di gioco.