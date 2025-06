Iscrizioni, il Pontedera si presenta. Ecco i club a rischio esclusione

Oggi il Pontedera si unirà alle altre squadre di Serie C che presentano domanda di ammissione al campionato di terza serie nazionale 2025-26. C’è tempo fino alle 23,59 per farlo, ma il club granata sbrigherà la pratica in mattinata, anche perché già ieri sera era praticamente tutto pronto. Da domani la Co.Vi.So.C potrà iniziare a controllare la regolarità delle documentazioni presentate e avrà tempo per farlo fino a venerdì prossimo 13 giugno. In caso di non idoneità, comunicherà l’esito negativo alla società stessa (sempre entro il 13 giugno) la quale avrà a disposizione fino alle 19 di martedì 17 giugno per presentare ricorso, congiuntamente ad una tassa di 12mila euro (tassa che in caso di accoglimento verrà restituita), il cui esito verrà comunicato giovedì 19 giugno.

Nel caso in cui il ricorso venisse respinto, la società ha possibilità di appellarsi al collegio di garanzia del Coni, altrimenti non verrà iscritta al prossimo campionato di Serie C anche se il risultato sul campo aveva sancito la conquista della salvezza. A ieri le società più in difficoltà sembravano essere almeno due, la Lucchese e la Triestina. La prima è data per spacciata dal momento che il tribunale aveva dichiarato il fallimento già il 22 maggio scorso e nessun imprenditore se l’è sentita di rilevare il club. La seconda è a forte rischio vista la grave crisi economica e l’assenza di interesse di forze fresche nel rilevare un club che per altro ricomincerebbe la stagione con 9 punti di penalizzazione. Sembra invece scongiurato il rischio di non iscriversi per altre tre società "da bollino rosso" come Ascoli, Foggia e Brescia. Gli attuali proprietari avrebbero infatti deciso di iscrivere il club prima di metterlo in vendita, anche se per i lombardi, retrocessi dalla Serie B dopo i 4 punti di penalizzazione inflitti dalla Co.Vi.So.C. per inadempienze verso Inps e Irpef (e altri 4 punti li sconteranno nel prossimo campionato) va detto che martedì 10 giugno è in programma l’udienza della corte di appello federale per il ricorso presentato dalla società. A seconda che si tratti di mancate iscrizioni o di bocciature si determineranno le modalità di compensazione per arrivare alle classiche 60 squadre al via. Nel caso di mancate iscrizioni la Figc andrà a pescare solo tra le migliori retrocesse dalla Serie C e in questa graduatoria la Pro Patria è davanti a tutte. Nel caso invece di bocciatura delle domande, la Figc andrà a pescare, nell’ordine, dalla lista delle seconde squadre di nuovi club di Serie A, dove la precedenza l’avrebbe l’Inter U23, dalle squadre di Serie D vincenti i play off di girone, e qui in cima alla graduatoria c’è il Ravenna, e quindi tra le retrocesse dalla Serie C (Pro Patria). Iscriversi, insomma, non è sempre così scontato come sembra, soprattutto per piccole realtà come Pontedera, che anche stavolta si sono mostrate virtuose.

Stefano Lemmi