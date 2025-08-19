Isolotto, rivoluzione scuola calcio. Sono 7 i nuovi istruttori inseriti
Isolotto calcio, una vera rivoluzione nell’attività di base del club biancorosso di Via Pio Fedi. La più importante novità riguarda la ristrutturazione completa della Scuola Calcio. Leonardo Fantechi Materni è il nuovo direttore tecnico e motore del rinnovamento. Ben sette i nuovi istruttori con l’obiettivo di guardare avanti e lavorare per una crescita numerica e qualitativa della Scuola.
Nel settore giovanile il nuovo direttore sportivo Massimo Ciampi è al lavoro per rinforzare le squadre e costruire rose competitive in tutte le categorie. Un altro inserimento di valore nello staff tecnico dell’Isolotto è stato l’arrivo di Paolo Rossi, dirigente esperto e navigato, che insieme a Ciampi possono aiutare il blasonato e storico sodalizio a fare un salto di qualità.
La squadra dilettanti dell’Isolotto è stata promossa in Prima categoria dopo l’entusiasmante campionato di Seconda categoria vinto con ben 6 giornate di anticipo e 15 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Il gruppo sarà ancora allenato da Pippo Borghini. "Siamo consapevoli di dover affrontare un’annata impegnativa - fa presente il direttore generale Claudio Guarducci - ma riteniamo di essere pronti e motivati per le nuove sfide. Abbiamo allenatori e giocatori seri e preparati, insieme a una dirigenza che ben li sostiene. L’obiettivo è ben figurare".
