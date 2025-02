Italia-San Marino. Il presidente Tura a Roma insieme alle stelle del calcio mondiale

Marco Tura, appena confermato al vertice della Federcalcio di San Marino, ha partecipato a Roma alle elezioni federali della Figc nel quale è stato confermato al vertice Gabriele Gravina. Se il numero uno del calcio italiano ha assistito ai lavori dell’assemblea elettiva sammarinese della settimana scorsa, lo stesso ha fatto il presidente della Federcalcio di San Marino. Presenti nella capitale italiana, tra gli altri, anche i presidenti di Fifa e Uefa Gianni Infantino e Aleksander Čeferin. Con questi ultimi e con Gabriele Gravina, ha avuto modo di intrattenersi e confrontarsi il presidente Tura trattando anche temi legati alle recenti elezioni federali sammarinesi. Per poi sedersi al tavolo con personaggi di spicco del calcio mondiale. Ieri, infatti, insieme anche agli altri presidenti Armand Duka della Federazione Albania e vicepresidente Uefa, Dejan Savićević della Federazione Montenegro e Andriy Shevchenko presidente della Federazione Ucraina), Gravina e Tura hanno fatto visita ai Musei Capitolini, prima di incontrare in Campidoglio il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. L’assemblea elettiva della Figc ha espresso un parere pressoché unanime, riconfermando alla guida del calcio italiano Gabriele Gravina con oltre il 98% delle preferenze.

Qualche giorno prima sul Titano l’assemblea federale aveva confermato per il terzo mandato consecutivo la propria fiducia a Marco Tura al vertice della Federcalcio di San Marino anche per i prossimi quattro anni dopo esserne approdato nel 2017. La serata sammarinese, aperta proprio dalle parole di Tura, aveva visto la partecipazione di rappresentati di Uefa e Fifa. Nella duplice veste di presidente Figc e vicepresidente Uefa, Gabriele Gravina ha rivolto un saluto all’assemblea federale non mancando di ricordare gli ottimi rapporti che intercorrono tra le Federcalcio italiana e sammarinese, foriere di proficue sinergie. Per la confederazione calcistica europea anche Thierry Favre e Valentina Mercolli, mentre Marco Ferri ha rappresentato la Fifa. Poi la composizione del Consiglio Federale ora formato da Luigi Zafferani (49 voti), Simone Grana (48), Luca Albani (44), Filippo Bronzetti (44), Gian Luca Angelini (36). Le novità rispondono ai nomi di Giacomo Simoncini (39), Luca Nanni (38) e Pierangelo Manzaroli (34).