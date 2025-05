Italservice Pesaro sfida Sandro Abate per la salvezza: decisiva la partita ad Avellino

L’Italservice Pesaro si gioca la salvezza ad Avellino. I biancorossi, ospiti della Sandro Abate, chiudono la regular season domani, alle 20.45, al Pala Del Mauro. Diretta streaming visibile sul canale YouTube della Divisione Calcio a Cinque. Simone Achilli, giocatore biancorosso, riparte dal grande successo di una settimana fa con la Vinumitaly Petrarca: "Quella di domenica scorsa è stata una vittoria a dir poco fondamentale. Sapevamo quanto fosse importante portare a casa i tre punti e grazie ad una grande prestazione di squadra e all’aiuto del pubblico ci siamo riusciti. C’è tanta soddisfazione e gioia ma siamo consapevoli che dobbiamo restare concentrati perché non è ancora finita".

Achilli ringrazia "i compagni di squadra che mi hanno aiutato, il mister per la fiducia che mi sta dando permettendomi di esprimermi in campo più liberamente. Spero di ripagare appieno la fiducia. Grazie anche alla società che anche nei momenti più bui ci ha sempre supportato non facendoci mancare mai niente". Testa alla Sandro Abate, all’Italservice basterà un pareggio per festeggiare la salvezza matematica scongiurando l’ipotesi playout: "Gara decisiva, non possiamo sbagliare, servirà tanta concentrazione, determinazione ma soprattutto tanto cuore. Dobbiamo lasciare tutto quello che abbiamo sul parquet. Sarà una partita molto complicata su un campo difficile e contro una grande squadra. Ma noi siamo pronti a dare tutto quello che abbiamo per centrare il nostro obiettivo".

b. t.