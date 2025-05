Italservice Pesaro vince a Genzano: salvezza più vicina nella regular season

ECOCITY GENZANO

2

ITALSERVICE

4

ECOCITY GENZANO: Di Ponto, Zaccagnini, Romano, Bissoni, Taborda, Fusari, Fantecele, Siddi, Nem, Micheletto, Lara, De Oliveira, Brunelli, Giacchini. All. Marin.

ITALSERVICE : Manservigi, Panzieri, Achilli, Tonidandel, Gastaldo, Galliani, Patias, Badahi, Taurisano, Barichello, Saponara, Ramon, Petrucci. All. Del Grosso.

Arbitri: Pezzuto (Lecce), Basile (Torino). Crono: Cini (Perugia).

Reti: 1’ e 30 De Oliveira, 12’ e 20 Ramon, 18’ e 15 Nem, 19’ e 3 del primo tempo Taurisano ; 9’ e 23 Tonidandel, 16’ e 24 della ripresa Patias.

GENZANO

Orgoglio Italservice. A Genzano contro una formazione ambiziosa, Pesaro rimonta e vince. Ed ora la salvezza è più vicina a due giornate dal termine della regular season. Una partita dura, in salita. In terra laziale è l’ex di turno De Oliveira ad aprire le marcature. I biancorossi rispondono subito con Ramon. E’ un duello spietato tra due formazioni motivatissime. Ma i locali hanno sulla testa il peso di una vittoria casalinga che manca da febbraio. I marchigiani vengono da due pareggi importanti per uscire dal tunnel. La luce si intravede adesso. Nem riporta i padroni di casa avanti, ma si va all’intervallo lungo con Taurisano che impatta. E’ un’Italservice gagliarda. Nella ripresa cuore di capitano. Tonidandel mette la freccia. A chiudere il match ci pensa Patias. E’ vittoria. Ancora più bella perché lontana dalle mura amiche. Un successo voluto fortemente dagli uomini di mister Del Grosso, fresco allenatore del team della presidente Marinelli. I rossiniani ora sono tredicesimi, a quota 27, davanti a Cosenza di tre lunghezze, ancora in zona playout.

b. t.