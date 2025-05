Italservice sfida l'Ecocity Genzano: Pesaro lotta per evitare la retrocessione

L’Italservice per il momento è nei playout e oggi alle 20,30 si gioca molto sul campo dell’Ecocity Genzano di Roma. La situazione: Pesaro è penultima a parimerito con Cosenza e Manfredonia. Benevento è già retrocessa, ultima. Un’altra squadra retrocederà direttamente e una terza andrà ai playout. La classifica avulsa ora condannerebbe Manfredonia alla retrocessione e Pesaro ai playout con Cosenza, ma mancano ancora tre giornate. Saponara, autore di un gol pesantissimo venerdì sera, valso il momentaneo 1-1, evidenzia "l’ottima gara di venerdì, anche se abbiamo commesso errori, che non possiamo permetterci in questa fase della stagione. Forse, meritavamo di vincerla, ma è andata bene così per come si era messa nel finale". Il gol? "Importante. Ci stavo provando in tutti i modi. Sono contento che sia arrivato in un momento così delicato. L’Ecocity? Giochiamo contro una grande squadra, formata da tanti campioni. Bisogna avere cinismo e limitare gli errori". L’Ecocity Genzano punta al quinto posto, attualmente è sesta. Domenica 11 maggio si torna in campo di nuovo. Al PalaMegabox alle 20,45 arriva il Petrarca Padova, quindi, il 18 maggio, si andrà ad Avellino contro il Sandro Abate il 18 maggio.

b.t.