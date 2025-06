Ivan Maraia nuovo allenatore del Tau Altopascio per la stagione 2025-2026

Era nell’aria e lo avevamo già anticipato. Ivan Maraia (foto) è il nuovo allenatore del Tau Altopascio per la stagione 2025-2026 in serie "D". In una nota il club afferma che "la società ha individuato in Maraia il profilo ideale per proseguire nel percorso di crescita intrapreso in questi anni, puntando su un allenatore di riconosciuta esperienza e competenza".

"Maraia – afferma la dirigenza amaranto – porta con sé un curriculum di assoluto livello, avendo guidato panchine come quelle di Pontedera, Lucchese e Aglianese e vantando significative esperienze anche nelle categorie professionistiche. La sua visione del gioco, la capacità di lavorare con i giovani e la profonda conoscenza del panorama calcistico nazionale rappresenteranno un grande valore aggiunto per il progetto amaranto".

Contestualmente, "il club comunica con soddisfazione la conferma di Giovanni Maneschi nel ruolo di direttore tecnico della prima squadra. Un naturale riconoscimento per l’eccezionale lavoro svolto negli ultimi due anni e mezzo di collaborazione, durante i quali ha contribuito in maniera determinante agli straordinari risultati ed alla crescita della società".

"A Ivan Maraia e Giovanni Maneschi – conclude la dirigenza del club – vanno, quindi, i migliori auguri di buon lavoro per l’imminente stagione sportiva 2025-2026, con l’auspicio di continuare insieme a scrivere pagine importanti della storia del Tau Altopascio".

Senza dubbio la notizia era attesa. Il tecnico ex Pontedera e Lucchese in "C" era stato notato per diverse partite allo stadio altopascese e, quindi, ha avuto sicuramente modo di studiare una squadra che è andata oltre le più rosee previsioni, anche se la catena di infortuni nel girone di ritorno ha un pizzico precluso piazzamenti ancora migliori.

Il vice di Maraia potrebbe essere Gandini, attualmente impegnato con l’Under 17 alle finali nazionali. Adesso il fattore "M", si metterà al lavoro: Maraia in panchina e il direttore sportivo Maneschi alla scrivania.

Massimo Stefanini