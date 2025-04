Ivano Rossi lascia la Correggese dopo critiche, ma torna grazie alla squadra

Ha perso la pazienza e ha detto basta. "Questo pomeriggio non sarò all’allenamento", aveva comunicato martedì mattina Ivano Rossi ai dirigenti della Correggese. Che pensavano a un malessere. Invece il tecnico non aveva gradito le critiche dopo la gara vinta domenica 1-0 con il Salsomaggiore, ma oggettivamente giocata male dai biancorossi. Però le critiche andavano avanti già da un po’, indirizzate soprattutto alla squadra e in particolare ai ’senatori’, e alla fine Rossi si è stufato, tanto da decidere di farsi da parte. Con la società che pare avesse già sondato Francesco Salmi per farlo sedere in panchina nelle ultime due gare che mancano alla fine del campionato. Domenica 27 in casa contro il Gotico Garibaldino e quella dopo sul campo della capolista Nibbiano che in classifica precede di due punti la Correggese. Insomma, il 4 maggio ci sarà l’atto finale di un duello appassionante che ha in palio la promozione in Serie D.

Ma ieri Ivano Rossi è tornato sui suoi passi, convinto dalla manifestazione di affetto della squadra, che il giorno prima aveva minacciato di non allenarsi se non fosse tornato il loro tecnico (allenamento poi diretto dal preparatore atletico). Rossi era subentrato a metà ottobre a Gallicchio, che aveva collezionato una serie infinita di pareggi. Il tecnico reggiano fin da subito aveva compattato lo spogliatoio e infilato una catena di vittorie che avevano portato la Correggese in cima alla graduatoria, persa due giornate fa dopo la sorprendente e amara sconfitta interna con il Real Formigine.