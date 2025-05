Ivano Rossi riporta la Correggese in Serie D: trionfo storico per il club

Acclamato dai tifosi correggesi. Ivano Rossi ha scritto una bellissima pagina della storia della Correggese riportandola in Serie D. "Dopo il gol incassato, proprio come domenica scorsa, si è vista una brutta Correggese per lunghi tratti del primo tempo, anche per merito del Nibbiano – ammette il mister, vittima dell’immancabile gavettone proprio durante l’intervista – ma nella ripresa sapevamo che avremmo potuto metterli in difficoltà coi cambi e sfruttare il loro calo fisico. In questo senso sono stati bravi i nostri vecchi a tirare la volata ai più giovani che hanno dato la spinta giusta".

Secondo campionato vinto per Rossi che fa il paio col salto dalla Promozione all’Eccellenza col Campagnola. "E sempre assieme al presidente Marani, si vede che siamo proprio la coppia perfetta. Avevo un debito di riconoscenza verso di lui e la società che non si è mai tirata indietro sotto tutti i punti di vista".

Stagione da incorniciare per la Correggese, anche se l’annata era partita con un cambio al timone (esonerato Claudio Gallicchio). "Siamo molto soddisfatti di questo risultato al termine di una cavalcata iniziata sotto tono, ma abbiamo avuto ragione nel correggerla subito col cambio di allenatore – spiega il numero uno Gabriele Marani – Effettivamente con Ivano c’è un feeling speciale e calcisticamente ci intendiamo a meraviglia".

Ha un conto aperto col Nibbiano il fantasista Luca Siligardi. "E’ il mio quinto campionato vinto, ma non è mai scontato rispettare i pronostici di inizio campionato"

Federico Prati