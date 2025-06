Jacopo Dezi firma fino al 2026, sfuma Bortolussi: obiettivi Cianci e Cicerelli

di Andrea Lorentini

Tra oggi e domani, Jacopo Dezi metterà la firma sul contratto che lo legherà all’ fino al 2026. E così il centrocampo della prossima stagione andrà ad aggiungere un altro tassello dopo che già i vari Guccione, Chierico, Mawuli e Damiani sono considerati punti fermi dai quali ripartire. Nel frattempo può considerarsi definitivamente sfumato Mattia Bortolussi come obiettivo per l’attacco. Il centravanti, autore di 16 gol nell’ultima stagione nel girone A e trascinatore nella promozione in B del Padova, ha rinnovato con i biancoscudati. Per un profilo che esce dal taccuino, ne potrebbe entrare un altro che già in passato era finito nel mirino dell’. Ci riferiamo a Pietro Cianci, 13 reti con la maglia della Ternana e reduce dalla sconfitta nella finale playoff contro il Pescara. Il mancato approdo nella serie cadetta non ha fatto scattare l’obbligo di riscatto con le Fere dove era in prestito. Il centravanti è rientrato al Catania, società proprietaria del cartellino, ma non è escluso che lasci il club siciliano in questa sessione estiva di mercato.

Al momento contatti diretti tra Cutolo e l’agente del giocatore non ci sono stati, ma per caratteristiche è un giocatore che piace al ds amaranto che potrebbe tornare alla carica per il 29enne attaccante barese. Cianci non è solo un finalizzatore, ma è anche bravo a giocare con e per la squadra aprendo spazi sopratutto per gli inserimenti degli attaccanti esterni. Un centravanti di manovra che sarebbe funzionale nel 4-3-3 di Bucchi così come nel caso di una variante e passaggio al 4-2-3-1. Un altro nome che stuzzica e molto la fantasia, anche più di Cianci, è quello di Emanuele Cicerelli (‘94, nella foto), reduce da un campionato da assoluto protagonista a Terni con 19 reti all’attivo: capocannoniere del girone B e miglior esterno del campionato al pari di Pattarello.

Per lui cantano anche le sirene della B e anche in questo caso bisognerebbe trattare con il Catania a cui è legato con un altro anno di contratto. Se Cianci e Cicerelli, al momento, rappresentano delle suggestioni per le quali riparlarne più avanti, per la fascia sinistra difensiva resta concreto l’interesse per Fabio Tito, legato da un contratto fino al 2026 con la Ternana. Terzino di esperienza e sicuro affidamento. La trattativa con gli umbri non è, però, entrata ancora nel vivo perchè i rossoverdi fino a pochi giorni fa erano impegnati nei playoff. Il nome nuovo per la fascia destra invece è quello di Francesco Corsinelli.

Classe ‘97 è un giocatore duttile come richiede Bucchi: può agire non solo da terzino o esterno a tutta fascia, ma all’occorrenza anche da mezz’ala. E’ richiesto anche in B da Juve Stabia e Carrarese. Già nel gennaio 2024 era stato vicino ad approdare in amaranto.

Il taccuino di Cutolo è ricco di appunti anche per il ruolo di portiere da affiancare a Trombini. Al posto di Borra, in scadenza e in uscita, oltre a Venturi del Gubbio piace anche Giacomo Poluzzi (‘88), ultime cinque stagioni al SudTirol. Per lui 18 presenza nell’ultimo torneo di B.