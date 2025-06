Jacopo Dezi rinnova: l' punta alla Serie B con nuovi acquisti

di Andrea Lorentini

Adesso è ufficiale: Jacopo Dezi rinnova con l’ per un altro anno. Fedelissimo di Bucchi, sarà uno dei centrocampisti da quali si ripartirà per l’assalto alla serie B. Nel frattempo prosegue il casting per la porta. L’obiettivo è chiaro: affiancare a Trombini un altro portiere di sicura affidabilità. In queste settimane oltre ai profili di Venturi e Poluzzi, rispettivamente in uscita da Gubbio e SudTirol, Nel taccuino di Nello Cutolo sono finiti anche i nomi Andrea Seculin, Marco Pissardo e Jacopo Furlan. Il primo è un classe ‘90 ed ha disputato l’ultima stagione a metà tra Trapani e Modena. Portiere di esperienza, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Juve Stabia, Avellino, Chievo Verona, Sampdoria, Spal e Pistoiese. Seculin ha difeso anche la porta della Nazionale Under 21. Vanta più di 200 le presenze tra i professionisti, di cui 9 in serie A con la maglia del Chievo e tanta serie B. E’ rientrato al Trapani per fine prestito dal Modena. Si tratta di un nome di primo livello per la serie C. Per Pissardo, invece, si tratterebbe di un eventuale ritorno in amaranto: ha indossato la maglia del cavallino nel campionato 2019/2020. Attualmente in forza al Bari in B. E’ più giovane di Seculin essendo del ‘98. Esperto è, invece, il 32enne Furlan. Attualmente in forza al Lecco, alle sue spalle ha già una lunga carriera che lo ha portato anche fino alla Serie A, con l’Empoli, club con cui aveva anche vinto la Serie B. Per lui due promozioni in serie cadetta, l’altra con il Perugia. Ha vestito anche le maglie di Lumezzane, Trapani, Catanzaro, Monopoli, Viareggio e Bari. Nel frattempo Cutolo sta sondando anche rinforzi per la difesa. Per il ruolo di terzino, dopo quelli di Corsinelli e Tito, c’è interesse per Ettore Quirini. Toscano di Pisa, classe 2003, si è messo in luce nella Lucchese e a gennaio è stato acquisto dal Milan Futuro. Nonostante la retrocessione dei rossoneri si è fatto apprezzare come uno dei difensori più interessanti della categoria. E’ il prototipo del terzino moderno: forte fisicamente, tecnico e instancabile. Con i suoi 1,87 metri d’altezza, abbina potenza e rapidità negli scatti, riuscendo a coprire l’intera fascia con intensità. Otto gol in 36 presenze nell’ultima stagione, sono numeri tutt’altro che banali. Dominante sulla fascia destra: non è un caso che anche l’ abbia messo gli occhi su di lui. Nessuna novità si registra, al momento, per quanto concerne Pattarello. L’ è intenzionato a proporre un adeguamento del contratto all’esterno per provare a trattenerlo e gli agenti del giocatore non hanno chiuso a questa ipotesi. Le parti si riaggiorneranno nelle prossime settimane.