Jolo batte Sancascianese 1-0 e vola alla finale playoff di Prima Categoria

Jolo

1

Sancascianese

0

JOLO: Cuorvo, Melani (75’ De Felice) Biagioni, Cantini, Balli, Drovandi, Marchio, Lupetti D., Tomberli (80’ Medini) Bettazzi (15’ Vigni) Carlesi (50’ D’Agati). A disp.: Giusti, Nucci, Basso, D’Alò, Lo Iacono. All.:D’Alò.

SANCASCIANESE: Minò, Frutti, Tongiani, Pratesi, Schiazza, Ballini, Sindromi, Fusi G., Terramoto, Lumachi, Magistri. A disp.: Mugnai, Corsinovi, Dupi, Casini S., Petracchi, Piazzini, Fusi Y., Casini P., Guarducci. All.: Latini.

Arbitro: Francesco Castorina di Lucca, coadiuvato da Alessandro Laveneziana di Viareggio e Mirco Gioia del Valdarno.

Reti: 55’ Vigni.

Un gol del subentrato Vigni, con un tiro dalla distanza, quando sbloccare la situazione sembrava complicato. E il canovaccio si è rivelato essere quello delle ultimissime uscite: lo Jolo ha eliminato la Sancascianese e l’1-0 fatto registrare ieri allo stadio di Castelfiorentino vale un biglietto per la finalissima dei playoff regionali di Prima Categoria. Nell’impianto sportivo intitolato a Riccardo Neri, giovane calciatore delle giovanili della Juventus, è andato in scena un confronto fra due formazioni solide, che si sono confermate competitive per tutta la stagione. I fiorentini si erano peraltro qualificati direttamente in quanto vincitori della Coppa Toscana. E forse l’abitudine conservata a giocare di settimana in settimana sin dalla fine della "regular season", che ha garantito il miglior ritmo-partita possibile, ha giocato a favore dei pratesi. Anche se il gol-partita è arrivato solo nella ripresa, quando Vigni ha pescato il jolly su sponda di Tomberli inventandosi una traiettoria dalla lunga distanza che non ha lasciato scampo al portiere rivale.

Dopo il terzo posto nel girone D, lo Jolo si era aggiudicato gli spareggi del raggruppamento battendo prima l’Albacarraia e poi la Folgor Calenzano, qualificandosi al primo turno della fase regionale e vincendo anche contro il Corsagna. E a questo punto, solamente novanta minuti separano gli uomini di mister Ambrosio dal campionato di Promozione 2025/26: per il salto di categoria, bisognerà vincere domenica prossima contro il Barberino Tavarnelle giustiziere del Cortona Camucia (dopo aver chiuso il girone E in seconda posizione). "Crederci" è insomma l’imperativo categorico, adesso più che mai. "E’ stata una partita difficile ed equilibrata. Ma i ragazzi hanno dato il massimo, non abbiamo mai mollato – ha commentato il direttore sportivo dello Jolo, Antonio Lo Iacono – promozione? La torta è pronta. Adesso manca la ciliegina".

Giovanni Fiorentino