Jolo, è qui la festa. Passi avanti per il Csl. Montemurlo toglie lo scettro alla capolista

Ieri si è chiusa la ventitreesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria, lasciando a tutte le formazioni di Prato e provincia punti (nel migliore di casi) o spunti su cui riflettere. Ed è quindi tempo di tracciare un primo bilancio, in attesa della prossima giornata. Partendo dalla Prima Categoria. A far festa, in Prima Categoria, è sicuramente lo Jolo: il 2-0 maturato contro il C.F. 2001 a seguito di un gol di Bettazzi e di un’autorete consolida ulteriormente il primato degli uomini di coach Diodato, che sono sempre più primi nel girone C e hanno tre lunghezze di margine sulla Folgor Calenzano.

Pollice alzato anche per il CSL Prato Social Club, che compie un altro passo verso la salvezza anticipata e verso un torneo più tranquillo: tripletta di Conti e Quarrata battuto 3-2. Scendendo in Seconda Categoria, non sono mancate le sorprese: il Montemurlo Jolly ha sconfitto l’ormai ex-capolista Montagna Pistoiese, facendole perdere lo scettro. Gaddafi ha griffato l’1-0 esterno che permette oltretutto ai montemurlesi di rientrare in gioco anche per il vertice del girone E, che dista comunque cinque lunghezze.

Giro a vuoto per il Prato Nord, caduto nella tana del Cintolese. Rialza la testa invece il Chiesanuova: di Caputo il gol-partita nell’incontro andato in scena allo Scirea contro il Borgo a Buggiano, chiusosi 1-0. Colpo di coda anche nei bassifondi: La Querce ha regolato 1-0 il San Felice, la Galcianese ha calato un poker in casa del San Niccolò, vincendo 4-2. Due squilli che tengono in vita entrambe le compagini pratesi, anche se per salvarsi dovranno trovare continuità.

Passando al girone F, il Tavola può continuare a sognare i playoff: doppietta di Spano e Santa Maria regolato 2-1. Troppo forte la Laurenziana per la Virtus Comeana: i fiorentini si sono imposti 2-1, ma i carmignanesi restano se non altro quinti in graduatoria. Con un punto in più rispetto alla Pietà, che con il 3-0 rifilato al Mezzana sembra essersi messa definitivamente alle spalle il periodo-no durato settimane. Nella parte destra, l’1-0 con cui il Poggio a Caiano ha fatto valere il fattore-campo contro il Vernio inguaia i valbisentini, chiamati a reagire per uscire dalla zona playout. Al pari del Prato Sport, che può comunque ripartire da un buon pari (1-1) con la Virtus Rifredi.

