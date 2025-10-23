Jolo, il gruppo funziona: "Continuare a lavorare"

“E’ stata una gara equilibrata, ci siamo confrontati con una squadra tosta. Avremmo probabilmente meritato qualcosa in più, ma non siamo stati bravi a finalizzare. Siamo andati avanti con Verdi, abbiamo poi sbagliato qualche ripartenza dopo aver subìto il pareggio. Quando non chiudi partite come queste può succedere, ma prendiamo il punto e andiamo avanti". A mente fredda, il direttore generale Angelo Lo Iacono ha così commentato il pareggio che lo Jolo ha ottenuto a Borgo San Lorenzo contro la Fortis Juventus, nell’incontro andato in scena la scorsa domenica e valido per la sesta giornata del campionato di Promozione. Un 1-1 che permette agli uomini di mister Luigi Ambrosio di non tornare a casa a mani vuote, propiziato da un gol di Verdi prima del pari rivale. Ed è tempo di un primo bilancio: dopo sei gare, lo Jolo è settimo nel girone A del campionato con 8 punti, arrivati da due vittorie e due pareggi (a fronte di nove gol messi a segno ed altrettanti subìti). Un bottino positivo per una neopromossa, anche considerando che il club di Gianrico Antoni aveva conquistato il salto di categoria vincendo i playoff e che la rosa è stata rinnovata per un buon 50% nel corso dell’estate.

Ambrosio ha dato l’impressione di essere riuscito ad amalgamare i nuovi arrivati con i reduci della scorsa annata, nonostante l’addio di diversi "senatori" che avevano contribuito alle fortune del sodalizio pratese in Prima Categoria nelle passate stagioni. Adesso è tempo di guardare oltre: domenica al Fantaccini arriverà il San Marco Avenza che ha solo un punto in meno di Tomberli e compagni, in graduatoria. Incontro casalingo al pari di quello del 2 novembre prossimo, quando il gruppo se la vedrà con il San Piero a Sieve. Va detto poi che finora, fatta eccezione per la sfida contro il Pietrasanta, lo Jolo è praticamente sempre riuscito a giocare e a condurre il gioco, anche quando non sono arrivati i tre punti. "Ci abbiamo sempre creduto sino all’ultimo, anche nell’ultima gara – ha concluso Lo Iacono – siamo tornati con un punto che tutto sommato è utile per muovere la classifica. Continueremo a lavorare in vista della prossima".

Giovanni Fiorentino