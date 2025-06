Jolo, manca solo l’ufficialità per Ambrosio. Un altro ‘senatore’ saluta e va all’Aglianese

"Lasciare una società alla quale ero comunque legato non è stato facile. Per questo, anche se la proposta che avevo ricevuto dall’AM Aglianese era stimolante, ci ho pensato prima di accettarla. Alla società e ai ragazzi auguro il meglio: sono certo che potranno disputare un buon campionato anche in Promozione". Antonio Lo Iacono, che proprio pochi giorni fa è stato ufficialmente presentato dall’Aglianese come nuovo direttore sportivo, ha speso parole al miele per la sua ex-squadra. Lo Jolo per l’appunto, che in vista del debutto nella Promozione 2025/26 sta preparandosi e mettendo a punto vari tasselli con l’obiettivo di essere competitivo anche al piano superiore. Cominciando dalla guida tecnica: l’ufficialità non è ancora arrivata, ma è difficile pensare che la dirigenza si privi del tecnico Luigi Ambrosio. L’allenatore è infatti stato tra i protagonisti della cavalcata che si è conclusa con la vittoria ai rigori nella finalissima dei playoff contro il Barberino Tavarnelle e non c’è motivo per non proseguire insieme. Anche perché Ambrosio conosce la categoria, avendola già disputata (e ottenendo anche risultati positivi) al timone del Viaccia.

Le prime operazioni di mercato hanno riguardato per il momento una serie di trasferimenti in uscita: l’ultimo risale a pochi giorni fa, quando sempre l’Aglianese aveva annunciato l’arrivo del difensore Tommaso Biagioni. Ed in precedenza, lo scorso 6 giugno, anche un altro protagonista delle scorse stagioni come Daniele Lupetti era stato annunciato dalla società di Agliana. Sia Biagioni che Lupetti ripartiranno quindi dalla Prima Categoria, con l’AM Aglianese. Nulla di trascendentale: la sensazione era comunque quella della chiusura di un ciclo avviato qualche stagione fa e che un rinnovamento (a prescindere dalla Promozione) fosse comunque inevitabile. Poi certo, il fatto di disputare un campionato di livello più alto rappresenta un incentivo ulteriore a rinnovare la rosa. Che comunque annovera già diversi elementi che conosco la categoria. E nelle prossime settimane ci dovrebbero essere novità.

"La squadra andrà ringiovanita, in primis: ci stiamo lavorando, entro i primi giorni della prossima settimana ci potrebbero essere novità – ha ribadito anche di recente il presidente dello Jolo, Gianrico Antoni - e per quel che riguarda l’obiettivo del prossimo anno, puntiamo innanzitutto ad una salvezza tranquilla e a mantenere la categoria per poi provare a consolidarci".

Giovanni Fiorentino