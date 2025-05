Jolo, ora l’ultimo sforzo: "Continuiamo a sognare"

"Siamo soddisfatti del rendimento di uno staff tecnico e di un gruppo che sta lottando al massimo. E vogliamo continuare a sognare". Le parole del presidente Gianrico Antoni, che si aggiungono a quelle del direttore sportivo Antonio Lo Iacono, sono emblematiche dell’euforia che si respira in casa Jolo: il club flirtava con le primissime posizioni del campionato di Prima Categoria da diverse stagioni, ma mai era arrivato letteralmente a novanta minuti dal salto in Promozione. Nella rosa attuale figurano tra l’altro diversi giocatori che hanno già disputato la categoria superiore, ai tempi del Viaccia: è il caso dei vari Tomberli e Medini ad esempio (o dell’allenatore stesso, Ambrosio) mentre Cuorvo era nell’organico del Maliseti Seano quando il club lottava in Promozione. E di certo servirà esperienza per la finalissima dei playoff che si terrà domenica (si parla di Sesto Fiorentino o di Agliana come probabili sedi, ma la decisione verrà presa nelle prossime ore, ndr) contro il Barberino Tavarnelle. Bettazzi e compagni affronteranno una formazione che ha chiuso il girone E del campionato di Prima con 63 punti, alle spalle del Rosco Reggello. Ma che è stata in grado di segnare ben 75 gol, evidenziando l’attacco più prolifico del raggruppamento. Un cammino lineare anche negli spareggi: dopo aver battuto l’Ideal Club Incisa nei playoff "interni" (2-0) sono arrivate le vittorie sul Fornacette Casarosa (2-0) e Cortona Camucia (4-2).