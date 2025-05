Jolo supera Folgor Calenzano 2-0 e avanza nei playoff di Prima Categoria

Jolo 2 Folgor Calenzano 0

JOLO: Cuorvo, Melani, Biagioni, Cantini, Bellandi, Drovandi, Marchio, Lupetti D., Tomberli, Bettazzi, Carlesi. A disp.:Giusti, De Felice, Lupetti M., Balli, D’Alò, Medini, Vigni, D’Agati, Loiacono. All.:Ambrosio.

FOLGOR CALENZANO: Eletti, Conti, Santolini, Ghilli, Scarlini, Tortelli, Giuntini, D’Orsi, De Tellis, Vanni, Silvestri. A disp.:Del Bimbo, Amatulli, Traversi, Bardazzi, Paggetti, Aldrovandi, Materassi, Cerciello, Basolu. All.: Batistoni.

Arbitro: Mohamed Bamba Pouye della sezione del Valdarno.

Reti: 60’ Lupetti D, 85’ Bettazzi.

Due gol arrivati nella ripresa, che hanno fissato il risultato sul 2-0. E che hanno permesso allo Jolo di festeggiare, per il momento: sono stati gli uomini di coach Ambrosio ad aggiudicarsi i playoff del girone D di Prima Categoria, battendo ad Agliana la Folgor Calenzano che partiva con i favori del pronostico in virtù del miglior piazzamento in classifica.

Questo il verdetto emesso al termine dell’ultimo atto degli spareggi-promozione del girone, andato in scena ieri. Lo Jolo aveva chiuso la "regular season" in terza posizione, ad otto punti di distanza dal Calenzano secondo, ed era stato quindi costretto a ripartire dalla semifinale playoff contro l’Albacarraia. E dopo il successo della domenica precedente, è arrivato il bis grazie ad una prestazione di livello.

Succede tutto nel secondo tempo: al 60’ Daniele Lupetti trasforma un rigore procurato dal nuovo entrato D’Agati, rompendo la situazione d’equilibrio. E a cinque minuti dallo scadere, Bettazzi ha centrato il raddoppio pescando il jolly con un tiro da fuori. Una domenica da leoni, insomma, per la squadra di Ambrosio. E non bisogna fermarsi. È già tempo di guardare oltre: lo Jolo si misurerà nel prossimo turno con il Corsagna, vincitore dei playoff del girone A. Il sogno promozione continua.

La prova di ieri parlato di una squadra che sa lottare, compatta e decisa a trasformare quel sogno in realtà. "Partita approcciata subito bene, combattuta su ogni pallone. Nel secondo tempo abbiamo iniziato a spingere di più e li abbiamo messo in difficoltà – ha commentato il presidente dello Jolo, Gianrico Antoni – penso sia una vittoria meritata da parte di ogni singolo giocatore della nostra squadra. Il pubblico – sorride il presidente – ci ha dato una grossa spinta: diciamo grazie a tutti. Penso che i ragazzi insieme all’allenatore, al direttore sportivo e alla società abbiano fatto un risultato ottimo".

Giovanni Fiorentino