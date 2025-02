Juniores. Biancazzurre in campo oggi per affrontare la Reggiana

Giovedì in campo per le ragazze della Juniores della Femminile Riccione. Domenica scorsa biancazzurre a riposo, mentre oggi andrà in scena il match che le biancazzurre giocheranno sul campo della Reggiana. Un faccia a faccia nella parte alta della classifica, anche se le emiliane sin qui hanno raccolto ben sette punti in meno delle romagnole. Che guardano con interesse alla vetta, ora occupata dall’Accademia Spal che il Riccione oggi potrebbe raggiungere a quota 30. In mezzo c’è il Modena che non ha lasciato scampo al Fossolo 76. Una bella sfida per le ragazze della Perla Verde.

Juniores (15ª giornata): Ravenna-Pgs Smile 0-0, Modena-Fossolo 76 5-0, Reggiana-Femminile Riccione (oggi), Piacenza-Original Celtic Bhoys. A riposo l’Accademia Spal e Inter Club Parma.

Classifica: Accademia Spal 30; Modena 28; Femminile Riccione 27; Original Celtic Bhoys 22; Reggiana 20; Piacenza 18; Fossolo 76 10; Ravenna 8; Pgs Smile 7; Inter Club Parma 0.