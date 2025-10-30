JUNIORES ELITE. Affrico e Sestese a caccia del Perignano

Nel campionato regionale, Affrico e Sestese inseguono il Perignano. La capolista Fratres Perignano supera l’ostacolo ‘La Guardiana’: espugna il campo della Lastrigiana vincendo 2-1 e mantiene il primo posto in classifica. Nel big match di giornata la Sestese, trascinata dalla doppietta di Patrignani, s’impone 2-0 sul Fucecchio superandolo al secondo posto. La Sestese è alla caccia del Perignano, con lo scatenato Affrico. I biancazzurri del Campo di Marte disputano una eccellente gara e si impongono 6-0 sul Pontassieve. Al quarto posto della graduatoria sale il Forte dei Marmi che, con un convincente 3-1, regola la Floriagafir.

Perdono quota i pratesi della Pietà, sconfitti 2-1 in trasferta dal Maliseti Seano, che ritrova subito il sorriso. I gialloverdi appaiono così il Casentino Academy, battuto 1-0 dal San Giuliano che ottiene la prima vittoria stagionale. Il San Giuliano supera al terz’ultimo posto i Mobilieri Ponsacco, caduti 1-0 a Bibbiena. L’unico pareggio dell’ultima giornata, infine, è quello per 1-1 tra Lampo Meridien e Sporting Cecina.

F. Que.