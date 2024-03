Juniores elite. Impresa Zenith: battuto il Pontassieve

Lampo casalingo della Zenith Prato nel campionato Juniores Elite. La formazione bluamaranto al Chiavacci batte 2-1 il Pontassieve e all’improvviso sogna di potere tornare in corsa per il titolo. Un’affermazione che arriva in uno scontro diretto, contro la terza forza del massimo girone toscano, e che porta la Zenith Prato a cinque punti di ritardo dalla capolista Fratres Perignano. A decidere il match in favore dei pratesi sono le marcature di Buscema e GianaShvili che vanificano il gol ospite di Mannini. Chi sorride è anche il Maliseti Seano che continua a sperare di potere rientrare nella lotta per la zona Coppa Toscana. I ragazzi di mister Di Vivona sono settimi, a cinque punti dal duo di quinte Zenith Prato e Fucecchio. Nel weekend hanno ottenuto tre punti pesanti superando 2-1 al Comunale il Montelupo, per merito della doppietta di Ingrassia (gol ospite di Cintelli). Tre punti che permettono di sognare e che al contempo allontanano la zona calda in una classifica cortissima.