Juniores elite. La capolista Zenith riceva il Montelupo

Dopo il pareggio esterno contro il Fornacette Casarosa, la capolista del campionato Juniores Elite Zenith Prato vuole riprendere confidenza con i tre punti. L’occasione arriva domani pomeriggio alle 15 al Chiavacci, dove i ragazzi di Bellandi ospiteranno il Montelupo. Si tratta di un match contro una formazione di metà classifica, che finora ha ottenuto 13 punti, sette in meno rispetto alla prima della classe. Attenzione però alla voglia di rivalsa degli ospiti, reduci da un ko pesante fra le mura amiche contro il Fucecchio. Un 4-2 che ha messo in luce qualche lacuna difensiva nelle fila del Montelupo, che dovrà essere sfruttata dagli attaccanti della Zenith Prato. L’altra pratese del girone, il Maliseti Seano domani alle 15 invece giocherà proprio a Fucecchio. Anche in questo caso parliamo di un gruppo che ha tredici punti, gli stessi dei pratesi di mister Di Vivona, a loro volta reduci dal pari esterno sul campo dell’Affrico.