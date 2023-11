Juniores. Il derby sorride al Capezzano. Massarosa continua a volare

Nazionale. Non riesce l’impresa al Seravezza Pozzi che, nel testa-coda contro il capolista Tau Altopascio, cade 2-0.

Classifica: Livorno e Tau Altopascio 19; Montevarchi 15; Sangiovannese 14; Città di Pontedera 12; Ponsacco 11; Cenaia 10; Fezzanese e Poggibonsi 9; San Donato Tavernelle 8; Figline 6; Seravezza Pozzi e Ghiviborgo 3; Certaldo 0.

Regionale. Va ad un Capezzano Pianore cinico il derby contro il Forte dei Marmi 2015. Il 2-0 finale è griffato Gazzoli-Maini, proprio nei minuti finali. Il Lido di Camaiore non sfonda il muro difensivo del Quarrata e fa 0-0, mentre prosegue il periodo nerissimo del Camaiore che cade 1-0, in casa, contro l’Academy Porcari.

Classifica: Lampo Meridien 19; Folgor Marlia 13; Capezzano Pianore e Academy Porcari 12; Capostrada 11; Don Bosco Fossone e Quarrata 10; Lido di Camaiore e Larcianese 8; Forte dei Marmi 2015, Casalguidi e Atletico Lucca 7; Montecatini 6; Pescia 3; Camaiore 2.

Provinciale Girone Lucca. Nello scontro al vertice il Pietrasanta fa, non senza qualche recriminazione, 2-2 contro il Castelnuovo Garfagnana. Non bastano i centri di Gerini e Candelli. Classifica: Pietrasanta, Castelnuovo Garfagnana e Vorno 10; Ponte Origini, Valle Ottavo e Forcoli 7; Pecciolese e Pieve Fosciana 6; Castelfranco e Folgore Segromigno 4; San Frediano e Ponsacco 3; San Macario 2; Polo Lucchese e Barga 0.

Provinciale Girone Massa. Il Massarosa, con il tennistico 6-0 rifilato alla Villafranchese, si conferma in vetta. Alla doppietta di Cappè si aggiungono i centri di Cotza, Tripiciano, Bellini e Daniel Pardini. Sempre tennistico è l’incredibile 6-4 dello Stiava sul Fosdinovo. Doppio per Cocca e singoli per Priami, Liguria, Berrettoni e Juri Pierucci. Largo anche il 5-2 del Viareggio sul Montignoso, fra lal’altro in rimonta. Randazzo 2, Bertacca, Bertola e D’Alessandro in rete. Poche emozioni, infine, tra Blues Pietrasanta e Tirrenia. Finale 0-0.

Classifica: Massarosa e Massese 10; Viareggio e Stiava 9; Lunigiana-Pontremolese 6; Romagnano 4; Ricortola, Atletico Carrara, Serricciolo, Villafranchese e Montignoso 3; Blues Pietrasanta 1; Tirrenia e Fosdinovo 0.

Sergio Iacopetti