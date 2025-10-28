Juniores. Il mister è esonerato ma i verdazzurri vincono

Juniores Nazionali

Basta Fiori al Seravezza per sbancare Imola per 1-0, ma a tenere banco è l’esonero dell’allenatore Luca Della Maggiora che commenta: "Decisione che onestamente non conosco. I ragazzi mi seguivano e la classifica era ottima". Il Camaiore fa 1-1 ad Altopascio contro il Tau. Vantaggio, firmato Usseglio Viretta, svanito solo a 5’ dalla fine. Classifica: Vis Modena 19; Seravezza e Imolese 15; Correggese 14; Sammaurese e Sasso M. 13; Pistoiese 12; S. Marino e Lentigione 10; Tau Altopascio e Coriano 9; GhiviBorgo e Progresso 6; Camaiore 3; Prato 2.

Regionali Èlite

Il Forte piega 3-1 il Bellariva. Doppio Maklouf e singolo di Spadoni. Classifica: Perignano 18; Affrico e Sestese 16; Forte 13; Fucecchio 11; Bibbiena e Pietà 2004 10; Bellariva, Maliseti e Casentino 9; Cecina 8; Lampo e Lastrigiana 7; San Giuliano 5; M. Ponsacco 4; Pontassieve 1.

Regionale

Il Real Forte Querceta vince 4-3. Classifica: Montelupo 19; Zenith Prato 18; San Marco Avenza 15; Montemurlo 14; Calenzano 13; Lanciotto 12; Atletico Lucca e Pietrasanta 11; Firenze Ovest e Giovani Nova 10; Larcianese, Folgor Marlia e Belvedere 9; Real Forte Querceta 7; Capezzano Pianore e Csl Prato 4; Pistoia Nord 3; Castelnuovo G. 0.

Provinciali Lucca

Tennistico 6-1 del Viareggio nel derby contro la Croce Verde. Lo Stiava fa 1-1 a San Donato con Marcialis. Classifica: Valle Ottavo 12; Viareggio e Porcari 10; Aquila Sant’Anna 9; Montecarlo 7; Lucchese, Pieve Fosciana, Capannori, Segromigno 6; San Macario e Vorno 5; Barga 3; Stiava, San Donato e Fornaci 1; Croce Verde Viareggio 0.

Provinciali Massa

Il Massarosa con Del Bianco, Giannecchini e Bertuccelli batte 3-2 il San Vitale mentre il Lido di Camaiore cade 2-1 contro il Serricciolo. Classifica: Carrarese G. e Montignoso 12; Villafranchese 10; Massese e Serricciolo 9; D. Bosco Fossone, Pontremoli, Massarosa e Tirrenia 6; Romagnano 5; Lido di Camaiore e Atletico Carrara 3; Ricortola 2; S. Vitale 1; Monti e S. Lazzaro 0. Sergio Iacopetti