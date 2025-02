Juniores. Il Riccione vince il derby con il Ravenna

Tiene il passo della capolista Accademia Spal la Femminile Riccione che davanti al pubblico amico si prende tutto nel derby contro il Ravenna (2-1). A fare la voce grossa in zona gol sono Sapori e Amoruso. Un successo che permette alle biancazzurre romagnole di tenersi stretto saldamente il secondo posto in classifica con le inseguitrici staccate di cinque punti (anche se il Modena ha disputato sin qui due gare in meno. Ma soprattutto di continuare a tallonare la Spal, staccata di appena tre lunghezze

Juniores (14ª giornata): Accademia Spal-Reggiana 1-0, Femminile Riccione-Ravenna 2-1, Fossolo 76-Inter Club Parma 8-0, Original Celtic Bhoys-Modena (rinviata), Pgs Smile-Piacenza 3-4.

Classifica: Accademia Spal 30; Femminile Riccione 27; Modena, Original Celtic Bhoys 22; Reggiana 20; Piacenza 18; Fossolo 76 10; Ravenna 7; Pgs Smile 6; Inter Club Parma 0.