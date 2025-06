Juniores. La Coppa Toscana è dell’Antella

Affermazione di prestigio per l’Antella calcio che conquista la Coppa Toscana categoria Juniores. Manifestazione post campionato organizzata dal Comitato Regionale Toscana Figc-Lnd al termine della stagione sportiva fra le squadre meglio piazzate nei rispettivi gironi. La finalissima si è disputata nello splendido scenario dello stadio Bozzi alle Due Strade. L’Antella ha alzato al cielo l’ambito Trofeo grazie a un gol di Guercini nel finale di partita.

Al termine dei 90 minuti di gioco, di una sfida bella, combattuta e spettacolare, l’Antella batte 1-0 il Signa e solleva la Coppa Toscana nella categoria Juniores. La partita è stata molto equilibrata fra due formazioni di valore, con tante giovani promesse in campo. Il gruppo giocatori dell’Antella, guidato in panchina da Alessandro Salvadori, ha avuto la meglio sui gialloblù, concludendo in questo modo una stagione che l’ha vista sempre protagonista in campionato. Al termine le priazioni delle squadre fra gli applausi del pubblico.

F. Que.