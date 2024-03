Juniores. Lo scontro al vertice va alla Pietà 2004

Si riapre tutto nel campionato Juniores provinciale. La capolista Casale Fattoria 2001 perde lo scontro diretto al vertice al Faggi contro la Pietà 2004 e adesso si ritrova con un solo punto di vantaggio sulla diretta rivale per il titolo e per l’accesso nei regionali. Un vantaggio che potrebbe anche trasformarsi in un sorpasso visto che il Cf2001 ha una partita in più rispetto alla Pietà 2004. Tornando al match del Faggi, a trascinare i locali alla vittoria sono le marcature di Bacarella, Innocenti e Gaggini, mentre agli ospiti non bastano i gol di Biancalani e Iacolino. Il discorso per il titolo si chiude di fatto qui, perché la terza della classe, la Virtus Comeana ha un distacco di nove punti dal primato, lunghezze incolmabili in questa ultima parte della stagione, anche considerando i ritmi altissimi che le prime due stanno tenendo. I medicei comunque vincono 2-0 nel weekend all’Aiazzi al cospetto del Tobbiana con la doppietta di bomber Marvataj. In lotta per il podio anche il Montemurlo Jolly col 6-0 sul Settimello.