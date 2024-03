Juniores nazionale I verdi battono il Pontedera. Gol di Battini, Perez Mendes e Carli in rimonta

Fezzanese

3

Pontedera

1

FEZZANESE: Mazzola (50’ Gaggini), Zappelli, Cuccio (75’ Salvetti G.), Ferrari R., Ferrari G., Battini (85’ Brogi), Tetteh, Elmazi (73’ Bracco), Perez Mendez, Roncarà, Agotani (60’ Carli). A disp. Bruni, Pepe, Sacchelli, Iacob. All. Ponte.

PONTEDERA: Fiorentini, Greggi, Pesce, Igli (60’ Pietrosanti), D’Andrea, Marte (75’ Ceka), Paolucci, Riso (60’ Rallo), Dequivec, Parri (75’ Canclini), Solaroli (80’ Bencivenga). A disp. Cavanna, Coviello, Renzi, Bargiacchi. All. Del Vita.

Arbitro: Sanguinetti (assistenti Salvetti F. e Lenzi) della Spezia.

Marcatori: 12’ Greggi, 52’ Battini, 76’ Perez Mendez, 84’ Carli.

PAGLIARI – La juniores nazionale della Fezzanese batte in rimonta per 3-1 al ‘Cimma’ di Pagliari il Pontedera nella ventesima giornata del girone F. La bella vittoria non porta però punti all’equipe di Giulio Ponte in quanto i granata pisani partecipano al campionato fuori classifica essendo una società professionistica di serie C. Toscani in vantaggio al 12’ con un preciso diagonale di Greggi. Al 16’ annullato il gol del raddoppio di Igli per un tocco di mano di Riso. Al 18’ e al 45’ Roncarà prima impegna Fiorentini dal limite e poi scheggia la traversa con un tiro-cross. Al 29’ gran tiro di Riso che si stampa sulla traversa. Al 52’ pareggia Battini in mischia. Al 76’ i verdi ribaltano il risultato siglando il 2-1 con un tiro di Perez Mendez che deviato da Pietrosanti spiazza Fiorentini. All’83’ è bravo Gaggini su punizione di Dequivec. Poco dopo all’84’ il tris di Carli su assist di Perez Mendez.

P.G.