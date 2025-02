Juniores nazionale. Il San Marino non sbaglia, lo United sbanda a Modena

Ancora una vittoria per la Juniores del San Marino che batte il Corticella a domicilio e sale al quarto posto in classifica. Decisiva la doppietta di Zoffoli realizzata a cavallo tra primo e secondo tempo. Due reti che portano i biancazzurri a quota 28 in classifica, davvero a pochi passi dalle big del girone. Niente punti, invece, per la Juniores dello United Riccione che ha lasciato tutto sul campo del Cittadella Vis Modena terzo della classe. Senza troppo diritto di replica (5-0 il risultato finale).

Juniores nazionale. Girone E (17ª giornata): Fiorenzuola-Progresso 6-0, Cittadella Vis Modena-United Riccione 5-0, Corticella-San Marino Academy 1-2, Lentigione-Imolese (rinviata), Ravenna-Sasso Marconi 4-1, Spal-Forlì 3-2, Sammaurese-Piacenza 0-3.

Classifica: Fiorenzuola 39; Piacenza 36; Cittadella Vis Modena 33; San Marino 28; Sammaurese 26; Lentigione 22; Imolese 21; Progresso 20; Forlì 17; Corticella 16; Ravenna 10; Sasso Marconi 9; United Riccione 5.