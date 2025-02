Juniores nazionale. Il San Marino ne fa due alla Spal nei primi otto minuti del match

A bersaglio Bedei e Zoffoli. Alla Juniores del San Marino sono bastati i primi otto minuti per mettere al tappeto la Spal davanti al pubblico amico (2-0). Dopo tre giri di lancette il centro di Bedei, dopo otto quello di Zoffoli. I biancazzurri della Repubblica scavalcano, così, la Sammaurese in classifica e si prendono il quarto posto. Niente successo per lo United Riccione che lascia tutto anche al Corticella. Davanti al pubblico amico per lo United è stata decisiva in maniera non favorevole la rete realizzata da Piazza nella seconda parte del match.

Juniores nazionale. Girone E (18ª giornata): Imolese-Fiorenzuola 2-0, Piacenza-Lentigione 5-1, Progresso-Cittadella Vis Modena 1-2, San Marino-Spal 2-0, Sasso Marconi-Sammaurese 2-0, United Riccione-Corticella 0-1, Forlì-Ravenna 2-3.

Classifica: Fiorenzuola, Piacenza 39; Cittadella Vis Modena 36; San Marino 28; Sammaurese 26; Imolese 24; Lentigione 22; Progresso 20; Corticella 19; Forlì 17; Ravenna 13; Sasso Marconi 12; United Riccione 5.