Juniores Nazionale. Il Tropical si prende tutto. Laselva e Mainardi a segno

Nella giornata in cui il San Marino ha osservato il proprio turno di riposo, il Tropical Coriano si è preso tutto davanti al pubblico amiche nei novanta minuti contro il Camaiore (2-0). Di Laselva e Mainardi le reti che hanno consegnato tutto il bottino al Tropical. La squadra di Coriano sale così a quota 9 in classifica avvicinando le prime della classe. Il San Marino a quota sei, il prossimo turno riprenderà il proprio cammino per cercare di raggiungere il Tropical in classifica, scavalcano diverse dirette concorrenti.

Juniores nazionale. Girone E (6ª giornata): Pistoiese-Correggese 1-1, Imolese-Prato 3-0, Sammaurese-Cittadella Vis Modena 0-1, Sasso Marconi-Ghiviborgo 2-1, Tau Altopascio-Lentigione 3-0, Tropical Coriano-Camaiore 2-0, Progresso-Seravezza Pozzi 0-4. A riposo il San Marino.

Classifica: Cittadella Vis Modena, Sasso Marconi, Correggese 13; Imolese 12; Seravezza Pozzi, Sammaurese, Tropical Coriano 9; Tau Calcio Altopascio 8; Lentigione 7; San Marino, Ghiviborgo, Pistoiese 6; Prato 2; Camaiore 1.