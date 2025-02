Juniores nazionale. Pareggio per il San Marino, ko invece lo United Riccione

Una cinquina è quella rimediata dalla Juniores nazionale dello United Riccione sul campo amico contro la capolista Fiorenzuola (0-5). Un match senza diritto di replica per i biancazzurri, mentre il San Marino ha messo in tasca un punto nei novanta minuti in Repubblica contro il Cittadella Vis Modena (1-1). Un botta e risposta in pochissimi minuti nel primo tempo che per i biancazzurri è stato firmato da Mussoni. I titani non riescono, così, ad avvicinarsi ai modenesi in classifica.

Juniores nazionale. Girone E (20ª giornata): Piacenza-Sasso Marconi 7-0, Forlì-Corticella 2-0, Imolese-Sammaurese 2-1, Progresso-Lentigione 1-4, San Marino-Cittadella Vis Modena 1-1, Spal-Ravenna 2-1, United Riccione-Fiorenzuola 0-5.

Classifica: Fiorenzuola, Piacenza 45; Cittadella Vis Modena 40; Imolese 33; San Marino 29; Lentigione 28; Sammaurese 26; Progresso 23; Forlì 20; Corticella 19; Ravenna 13; Sasso Marconi 12; United Riccione 5. Fuori classifica: Spal 19.